США збільшили військову допомогу Україні і кількість сил НАТО по сусідству

Також Штати хочуть закуповувати наш титан і введуть нові санкції проти росіян через "ПП-2"

У наступному 2022 році США збільшать військову допомогу Україні на 50 млн доларів. Відповідну поправку до оборонного бюджету країни вже схвалив Комітет з правилами Палати представників Штатів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідно до даного законопроекту, США виділить Україні не 250 млн доларів, як планувалося раніше, а 300. Втім, цей же документ передбачає і збільшення присутності НАТО в Європі: планується, що в прийдешньому році американських військових стане більше в країнах Балтії, а також по сусідству з Україною — в Румунії та Польщі.

Відзначимо, що конгресмени планують в майбутньому розширити санкції проти РФ у зв’язку з "Північним потоком-2", а також щодо олігархів і деяких медійних осіб, і розглядають можливість використання титану з України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовослужбовці Збройних Сил України та їх сім’ї звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За інформацією омбудсмена, заборгованість держави перед військовими склала 1 мільярд 465,8 мільйонів гривень.