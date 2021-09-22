США увеличили военную помощь Украине и количество сил НАТО по соседству

Также Штаты хотят закупать наш титан и введут новые санкции против россиян из-за "СП-2"

В следующем 2022-м году США увеличат военную помощь Украине на 50 млн долларов. Соответствующую поправку в оборонный бюджет страны уже одобрил Комитет по правилам Палаты представителей Штатов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно данному законопроекту, США выделит Украине не 250 млн долларов, как планировалось ранее, а 300. Впрочем, этот же документ предусматривает и увеличение присутствия НАТО в Европе: планируется, что в грядущем году американских военных станет больше в странах Балтии, а также по соседству с Украиной — в Румынии и Польше.

Отметим, что конгрессмены планируют в будущем расширить санкции против РФ в связи с "Северным потоком-2", а также в отношении олигархов и некоторых медийных лиц, и рассматривают возможность использования титана из Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военнослужащие ВСУ и их семьи обратились к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. По информации омбудсмена, задолженность государства перед военными составила 1 миллиард 465,8 миллионов гривен.