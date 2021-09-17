Укр

Украинским защитникам и их семьям задолжали полтора миллиарда - в дело вмешалась омбудсмен

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Долги есть и перед участниками ООС. Новость обновлена 17 сентября 2021, 17:30
Долги есть и перед участниками ООС.

Государство задолжало украинским военным на оздоровление и за "боевые".

Чтобы добиться справедливости, военнослужащие ВСУ и их семьи обратились к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. По информации омбудсмена задолженность составила 1 миллиард 465,8 миллионов гривен.

Об этом офис омбудсмена сообщил в Facebook.

Больше всего Министерство обороны задолжало за оздоровление. Эта сумма составила 1 миллиард 271 миллион гривен. Также не платили "боевые" за участие в операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Вопрос денежного долга могут рассмотреть на ближайшем заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Об этом Денисова направила запрос главе группы, первому вице-премьеру, министру экономики Украины Алексею Любченко.

Ранее "Телеграф" писал, что траты украинского государства больше доходов, а в Госбюджете на 2022 год запланированы 72 миллиарда гривен на зарплаты для Министерства обороны. Сектор безопасности стал вторым по запланированным расходам в следующем году.

Теги:
#Омбудсмен #ВСУ #Министерство обороны #Задолженность по зарплатам
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