Украинским защитникам и их семьям задолжали полтора миллиарда - в дело вмешалась омбудсмен

Государство задолжало украинским военным на оздоровление и за "боевые".

Чтобы добиться справедливости, военнослужащие ВСУ и их семьи обратились к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. По информации омбудсмена задолженность составила 1 миллиард 465,8 миллионов гривен.

Об этом офис омбудсмена сообщил в Facebook.

Больше всего Министерство обороны задолжало за оздоровление. Эта сумма составила 1 миллиард 271 миллион гривен. Также не платили "боевые" за участие в операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Вопрос денежного долга могут рассмотреть на ближайшем заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Об этом Денисова направила запрос главе группы, первому вице-премьеру, министру экономики Украины Алексею Любченко.

Ранее "Телеграф" писал, что траты украинского государства больше доходов, а в Госбюджете на 2022 год запланированы 72 миллиарда гривен на зарплаты для Министерства обороны. Сектор безопасности стал вторым по запланированным расходам в следующем году.