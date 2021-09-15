Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда

Траты продолжают превышать доходы

На очередном заседании Кабинета министров Украины был утвержден проект государственного бюджета на 2022-й год. «Телеграф» оперативно проанализировал документ и разобрался, на что в первую очередь планируют потратить государственные деньги в будущем году.

Общий объем доходов Госбюджета-2022 Кабмин прогнозирует на уровне 1 трлн 267 млрд грн, что на 160 миллиардов больше, чем в 2021 году. Правда расходы все равно окажутся выше — 1 трлн 465,7 млрд грн. Однако в правительстве считают это скорее «плюсом», поскольку тем самым дефицит уменьшится до 3,5% ВВП.

Согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 3,8%, а инфляция составит всего 6,2%, правда в текущем году прогнозы на инфляцию подчиненных Дениса Шмыгаля не подтвердились. При этом среднемесячная заработная плата составит 15 258 гривен, а курс доллара – 28,7 грн.

Вот уже на протяжении ряда лет наибольшим пунктом в расходах госбюджета продолжает оставаться погашение государственного и гарантированного государством долга – на это уйдут 393,3 млрд грн или 26,8% из общего объема расходов.

На втором месте по расходам сектор безопасности – 5,95% ВВП или 319,4 млрд грн (плюс 52,1 млрд грн к 2021 году), из которых 15,5 млрд планируется направить на строительство жилья для военнослужащих и ветеранов АТО/ООС. Непосредственно на Минобороны придется ровно 131 миллиард гривен, из которых 72 миллиарда потратят на зарплату и почти 33 миллиарда – на развитие и закупку военной техники и вооружений.

«Бронза» у сферы социальной защиты населения – 320,1 млрд грн, в числе которых 200,6 млрд гривен дотации Пенсионному фонду Украины для выплат 10,8 млн пенсионеров, и 34 миллиарда гривен на дотации по ЖКХ.

Заложенных в 2021 году на те же нужды 35,2 млрд грн хватит только до декабря, так что 3 миллиарда гривен за декабрь придется позаимствовать из бюджета будущего года.

Продолжит пользоваться особой благосклонностью государства инфраструктура и программа «Большое строительство» Владимира Зеленского. На это хотят направить 124,1 миллиарда гривен, из которых 40 миллиардов государство хочет занять.

Также Кабмин планирует увеличить сразу на 56% — до 22,5 тыс. грн, среднюю зарплату врачей, сделав ее минимальный размер не менее 20 тыс. грн. Зарплату для среднего медицинского персонала планируется соответственно установить в размере 14,5 и 13,5 тыс. грн.

Также правительство хочет увеличить зарплату 428 тыс. украинских учителей, правда до 4000 долларов, обещанных во время предвыборной кампании Зеленского, по-прежнему далеко. Зато на 700-900 гривен увеличат стипендии, так что студенты профессионально-технических учреждений будут получать до 1250 гривен, студенты вузов – до 2000 гривен, а отличники – до 2550 гривен.

В то же время отечественной науке по-прежнему не повезло – ее финансирование увеличат всего на 1,6 млрд грн до 13,8 млрд грн.

Вместе с тем весьма существенно — в 1,9 раза, до 7,9 млрд грн, хотят увеличить расходы на цифровизацию, а 7,5 млрд грн хотят потратить на развитие стратегических отраслей промышленности – авиастроение, ВПК и космическую отрасль. Вероятно, сюда должна войти поддержка титановой отрасли Украины, что может позволить Украине заработать до 25 млрд долл ежегодно и ослабить российский ВПК.

Важным фактором при формировании бюджета на 2022 год будет принятие нашумевшего закона 5600, которым повысят ряд налогов. Экономический эксперт Даниил Монин на своей странице в Facebook обратил внимание, что власть УЖЕ распланировала, куда потратит деньги, полученные после его принятия.

«Хотите перепись, которую откладывают уже 10+ лет? Хотите цифровизацию в государстве? А фиг Вам! Примите 5600 — тогда будет», — написал Монин, акцентируя, что таким образом власть практически принуждает парламент принять этот резонансный законопроект.

Действительно, во многих презентации КМУ показывающих статьи финансирования прямо указывается сколько денег туда направят в случае принятия законопроекта №5600, а в целом его потенциал для доходов госбюджета оценили примерно в 30 миллиардов гривен.

Как писал «Телеграф», называемый «антиолигархическим» законопроект №5600 на деле бьет по множеству отраслей бизнеса и рядовым гражданам, грозя от роста налогов до подорожания недвижимости и пива. В июле он уже прошел первое чтение в Верховной Раде.