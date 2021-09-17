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Українським захисникам і їх сім’ям заборгували півтора мільярди — в справу втрутилася омбудсмен

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Борги є і перед учасниками ООС. Новина оновлена 17 вересня 2021, 17:30
Борги є і перед учасниками ООС.

Держава заборгувала українським військовим бойові виплати та гроші на обзоровлення.

Щоб домогтися справедливості, військовослужбовці ЗСУ та їх сім’ї звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової. За інформацією омбудсмена заборгованість склала 1 мільярд 465,8 мільйона гривень.

Про це офіс омбудсмена повідомив в Facebook.

Найбільше Міноборони заборгувало за оздоровлення. Ця сума склала 1 мільярд 271 мільйон гривень. Також не платили "бойові" за участь в операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях.

Питання грошового боргу можуть розглянути на найближчому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості по заробітній платі. Про це Денисова направила запит до голови групи, першому віце-прем’єру, міністру економіки України Олексію Любченко.

Раніше "Телеграф" писав, що витрати української держави більше доходів, а в Держбюджеті на 2022 рік заплановані 72 мільярди гривень на зарплати для Міністерства оборони. Сектор безпеки став другим за запланованим витратам в наступному році.

Теги:
#Омбудсмен #ВСУ #Міністерство оборони #Заборгованість по зарплатах
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