Укр

"Железного купола" ждать рано - Зеленский

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 21 сентября 2021, 12:31
Владимир Зеленский

Президент ждет позитивных результатов от своей поездки в США.

США подают "сигналы" через СМИ по поддержке украинской системы противовоздушной обороны, но говорить о "Железном куполе" для Украины пока рано.

Об этом рассказал каналу "Дом" президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке.

О помощи Украине в этом сегменте обороны именно "Железным куполом" сообщили неделю назад. Впервые информация была опубликована на сайте американского издания The Politico 14 сентября. Ранее в мае, глава Минобороны Андрей Таран сообщил о том, что Украине нужна такая система и тип Iron Dome рассматривается как вариант.

Также Зеленский отметил, что для трансформации оборонной отрасли важным будет визит министра обороны Ллойда Остина и делегации США в Украину. Он ожидает, что визит продлится несколько дней.

Ранее "Телеграф" писал, что система ПВО "Железный купол" может быть неэффективной в украинских реалиях, также, как она не нашла места в американской системе противоракетной и противовоздушной обороны. У нее есть определенные слабые стороны, которые сделают ее менее эффективной на линии соприкосновения с оккупационными войсками на Донбассе.

Также визит Зеленского в Нью-Йорк уже вызвал дискуссию в сети. Вопросы возникли к посту главы державы про трагедию 11 сентября. В Нью-Йорке Зеленский пробудет до понедельника. В планах главы государства — выступление на дебатах в Генассамблее ООН.

Теги:
#США #Владимир Зеленский #Железный купол
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