"Залізного купола" чекати рано — Зеленський

Президент чекає позитивних результатів від своєї поїздки в США.

США подають "сигнали" через ЗМІ щодо підтримки української системи протиповітряної оборони, але говорити про "Залізний купол" для України поки що рано.

Про це розповів каналу "Дом" президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку.

Про допомогу Україні в цьому сегменті оборони саме "Залізним куполом" повідомили тиждень тому. Вперше інформація була опублікована на сайті американського видання The Politico 14 вересня. Раніше в травні, глава Міноборони Андрій Таран повідомив про те, що Україні потрібна така система і тип Iron Dome розглядається як варіант.

Також Зеленський зазначив, що для трансформації оборонної галузі важливим буде візит міністра оборони Ллойда Остіна і делегації США в Україну. Він очікує, що візит триватиме кілька днів.

Раніше "Телеграф" писав, що система ППО "Залізний купол" може бути неефективною в українських реаліях, оскільки вона не знайшла місця в американській системі протиракетної та протиповітряної оборони. У неї є певні слабкі сторони, які зроблять її менш ефективною на лінії зіткнення з окупаційними військами на Донбасі.

Також візит Зеленського в Нью-Йорк вже викликав дискусію в мережі. Питання виникли до посту глави держави про трагедії 11 вересня. У Нью-Йорку Зеленський пробуде до понеділка. У планах глави держави — виступ на дебатах в Генасамблеї ООН.