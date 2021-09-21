Зеленський озвучив свої очікування від участі у Генасамблеї ООН

Зеленський зазначив, що ООН визнала "Кримську платформу" і це дуже важливо

Участь України у дебатах Генеральної Асамблеї ООН, які пройдуть з 21-го по 27-ме вересня у Нью-Йорку, необхідна для того, щоб знайти рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках, а ООН — один із головних таких майданчиків.

Про це під час візиту у США заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Нью-Йорк цілком може стати платформою, де Україна зможе висловити протест щодо окупації Донбасу та Криму. Зеленський вважає, що таку можливість не можна втрачати.

"Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках", — підкреслив президент України.

Глава держави зазначив, що Україна намагається максимально ефективно використати цей візит для зустрічей з представниками інших країн. Зокрема, Зеленський і українська делегація зустрінеться у США з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", — зазначив він.

Крім того, український президент наголосив, що ООН визнала "Кримську платформу", що також є дуже важливим фактором і може свідчити про міжнародну підтримку.

Варто зазначити, що виступ президента України Володимира Зеленського на дебатах Генасамблеї ООН запланований на середу, 22 вересня.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ході візиту в США у Зеленського запланована низка важливих зустрічей. Разом із ним у Нью-Йорк полетіла ціла делегація українських чиновників.

Також ми повідомляли, що одне з найавторитетніших об’єднань країн в світі — Організація об’єднаних націй — свідомо проігнорувала саміт "Кримської платформи". Як пояснив глава МЗС України, це повʼязано з політичними мотивами.