Зеленский озвучил свои ожидания от участия в Генассамблее ООН

Зеленский отметил, что ООН признала "Крымскую платформу" и это очень важно

Участие Украины в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут с 21 по 27-е сентября в Нью-Йорке, необходимо для того, чтобы найти решение по Донбассу и Крыму на всех площадках, а ООН — одна из главных таких площадок.

Об этом во время визита в США заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Нью-Йорк вполне может стать платформой, где Украина сможет выразить протест по поводу оккупации Донбасса и Крыма. Зеленский считает, что такую возможность нельзя упускать.

"Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках", — подчеркнул президент Украины.

Глава государства отметил, что Украина пытается максимально эффективно использовать этот визит для встреч с представителями других стран. В частности, Зеленский и украинская делегация встретится в США с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ через привлечение к ним жителей оккупированных украинских территорий", — отметил он.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что ООН признала "Крымскую платформу", что также является очень важным фактором и может свидетельствовать о международной поддержке.

Стоит отметить, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на дебатах Генассамблеи ООН запланировано на среду, 22 сентября.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ходе визита в США в Зеленского запланирован ряд важных встреч. Вместе с ним в Нью-Йорк полетела целая делегация украинских чиновников.

Также сообщалось, что один из самых авторитетных объединений стран в мире — Организация объединенных наций — сознательно проигнорировала саммит "Крымской платформы". Как пояснил глава МИД Украины, это связано с политическими мотивами.