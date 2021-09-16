Укр

ООН не участвовала в "Крымской платформе" по политическим мотивам - Кулеба

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Саммит 23 августа Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:43
Саммит 23 августа

Крымский вопрос остается в международной политической повестке.

Множество стран и организаций, среди которых кроме Совета Европы и НАТО, был и региональный ГУАМ приняли участие в "Крымской платформе", в противовес им одно из авторитетнейших объединений стран в мире — Организация объединенных наций — проигнорировала. Это решение было сознательным.

Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в четверг, 16 сентября.

По его словам, такое игнорирование международного саммита свидетельствует о том, как в ООН обстоят дела внутри организации и как в ней понимают свою роль и задачи в мире.

Кулеба отметил, что такое отношение недопустимо, ведь поддержка мира и безопасности — ключевое задание организации с момента основания.

Глава МИДа отметил, что это сделано с целью защитить интересы определенных государств, и подобное отношение Украина будет менять. Отметим, что часть стран-членов ООН присутствовали на саммите.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Крымская платформа" собрала около полусотни стран и организаций-участниц вокруг вопроса возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский пытался привлечь РФ к решению вопроса деоккупации Крымского полуострова. Ему это не удалось. В России на саммит отреагировали резко негативно. В то же время эксперты отметили, что поддержка Украины со стороны международного сообщества — маркер для РФ по оценке действий в Крыму.

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