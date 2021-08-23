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В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий) Новость обновлена 23 августа 2021, 12:11

В Украине начался саммит "Крымская платформа", среди участников — президенты и министры

В Киеве начался первый в истории саммит "Крымской платформы", на который съехались первые лица иностранных государств.

"Телеграф" публикует самые интересные фото с места событий.

На саммите присутствует президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики США Дженнифер Гренголм, а также первые лица украинской власти — президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президент Андрей Ермак и многие другие.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Всего же в саммите принимают участие представители более 40 стран мира. Также анонсировано подписание ряда важных для Украины документов.

Стоит напомнить, что Крымская платформа — дипломатическая инициатива нынешней украинской власти. Проведение этого саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 20 октября 2020 года.

Главный замысел инициативы — возвращение вопроса Крыма в повестку дня, что в итоге должно закончиться возвратом полуострова под контроль Украины. 

Сам Зеленский неоднократно говорил, что страны, подтвердившие свое участие в саммите поддаются риску из-за жесткой позиции РФ в этом вопросе. При этом свое участие в Крымской платформе подтвердили 45 стран.

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