В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий)

В Украине начался саммит "Крымская платформа", среди участников — президенты и министры

В Киеве начался первый в истории саммит "Крымской платформы", на который съехались первые лица иностранных государств.

"Телеграф" публикует самые интересные фото с места событий.

На саммите присутствует президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики США Дженнифер Гренголм, а также первые лица украинской власти — президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президент Андрей Ермак и многие другие.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Всего же в саммите принимают участие представители более 40 стран мира. Также анонсировано подписание ряда важных для Украины документов.

Стоит напомнить, что Крымская платформа — дипломатическая инициатива нынешней украинской власти. Проведение этого саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 20 октября 2020 года.

Главный замысел инициативы — возвращение вопроса Крыма в повестку дня, что в итоге должно закончиться возвратом полуострова под контроль Украины.

Сам Зеленский неоднократно говорил, что страны, подтвердившие свое участие в саммите поддаются риску из-за жесткой позиции РФ в этом вопросе. При этом свое участие в Крымской платформе подтвердили 45 стран.