У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)

В Україні почався саміт "Кримська платформа", серед учасників — президенти і міністри

У Києві розпочався перший в історії саміт "Кримської платформи", на який з’їхалися перші особи іноземних держав.

"Телеграф" публікує найцікавіші фото з місця подій.

На саміті присутній президент Польщі Анджей Дуда, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм, а також перші особи української влади — президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава Офісу президент Андрій Єрмак і багато інших.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Всього ж в саміті беруть участь представники понад 40 країн світу. Також анонсовано підписання низки важливих для України документів.

Варто нагадати, що Кримська платформа — дипломатична ініціатива нинішньої української влади. Проведення цього саміту президент України Володимир Зеленський анонсував 20 жовтня 2020 року.

Головний задум ініціативи — повернення питання Криму до порядку денного, що в підсумку повинно закінчитися поверненням півострова під контроль України.

Сам Зеленський неодноразово говорив, що країни, які підтвердили свою участь в саміті, піддаються ризику через жорстку позицію РФ в цьому питанні. При цьому свою участь в Кримській платформі підтвердили 45 країн.