Зеленский: "Крымская платформа - это серьезный риск для всех её стран-участниц"

Участие в Крымской платформе несет за собой серьезный риск для всех стран, которые будут принимать в ней участие, ввиду жесткой позиции России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе своей пресс-конференции.

"Крымская платформа – это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнения отношений с Российской Федерацией. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу. Но для нас очень важно, чтобы в конце 7-го года с момента начала войны и незаконной аннексии полуострова наконец-то появилось хоть что-то. Я рад, что сегодня это не "хоть что-то", а действительно первая серьезная площадка по деоккупации Крыма", - говорит Зеленский.

По его словам, речь идет не просто о приглашение стран на саммит, где декларативно что-то будет подписано. Там будут рассматриваться шаги деоккупации.

"Мы наконец-то откроем офис постоянно действующей Крымской платформы. Это будут профессиональные люди, которые ежедневно, от юристов, экономистов до специалистов гуманитарного направления, будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, которые находятся там в тюрьмах. Это очень серьезный шаг вперед", - заявил президент

Зеленский добавил, что полный список стран, которые примут участие в Крымской платформе, будет оглашен позже.

Отметим, что ранее президент детально рассказал, как Украина будет отмечать 30-летие своей независимости.