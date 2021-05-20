Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео

В четверг, 20 мая, президент Владимир Зеленский встретится с журналистами. Уже по сложившейся традиции мероприятие пройдет в годовщину его инаугурации.

Местом для обстоятельного разговора и своеобразного подведения двух лет правления Зеленского в этот раз избрана территория госпредприятия "Антонов". Общение с представителями СМИ президент начнет в 12:00.

"Телеграф" будет следить за событием в режиме онлайн и сообщать о самых главных и интересных моментах.

Предыдущая большая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса общение президента с журналистами проходило в Мариинском парке.

Напомним, что первая обстоятельная встреча президент Зеленского с журналистами проходила в формате пресс-марафона в октябре 2019 года, во время которого он успел ответить на вопросы почти 300 представителей украинских и зарубежных СМИ.