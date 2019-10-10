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Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
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Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
09:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон.

Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - говорится в сообщении.

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Прямая видеотрансляция пресс-марафона:

Отмечается, что каждое СМИ получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с Президентом. Также представители медиа смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет проходить прямая трансляция интервью.

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Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, для участия в пресс-марафоне аккредитовались более 300 журналистов.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
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