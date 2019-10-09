Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)

Новости Украины:Новые члены Центральной избирательной комиссии получили удостоверения..

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии, поздравил их с избранием и пожелал плодотворной работы, сообщается на официальном сайте президента.

"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - сказал Зеленский на церемонии вручения в среду.

Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением и подчеркнул важность привлечения нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).

Как известно, Верховная Рада в пятницу, 4 октября, сформировала новый состав ЦИК, внесенный накануне Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов (12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", два выдвиженца от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса") Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.