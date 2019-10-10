Скачать
Четверг, 10.10.2019
Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)
Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы

Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
00:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Бизнеса:Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопросы внедрения рынка сельскохозяйственной земли и проведения земельной реформы, отметив, что предложения аграриев важны для осуществления качественной реформы.

"Глава государства отметил, что готов выслушать позиции присутствующих по проведению земельной реформы. Он выразил убеждение, что для качественного внедрения указанной реформы в Украине важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле", - сообщила пресс-служба президента по итогам встречи.

Так, участники встречи рассказали о своих опасениях и видении того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.

Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в этом контексте выразил мнение, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок для привлечения дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей", - пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

Зеленский поблагодарил главу МИД Нидерландов за соблюдение режима санкций ЕС к РФ

Участники встречи указали также на необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств, недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли, обсудили вопрос площадей земельных участков, которые сможет приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство. Кроме того, отметили важность принятия антирейдерского законодательства.

В конце обсуждения Зеленский сказал, что принял во внимание все точки зрения.

Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"

Встреча состоялась по инициативе аграриев – представителей всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий. Присутствовали также премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Земельная реформа, Владимир Зеленский, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кремле дали понять, что произойдет в случае неотвода войск на Донбассе
02 В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)
03 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
04 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
05 Установлена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Цены на потребительские товары и услуги стали выше
Цены на потребительские товары и услуги стали выше
У Порошенко готовят иск к Дубинскому
У Порошенко готовят иск к Дубинскому
Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь