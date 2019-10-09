Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"

Новости Украины:По словам Зеленского, "формулы Штайнмайера" для Крыма не существует.

Деоккупация Крыма невозможна без помощи международных партнеров.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в комментарии "Крым.Реалии" во время посещения выставки "Оружие и безопасность".

В частности, на вопрос журналиста, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера", глава государства ответил: "Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень сильными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня".

Как известно, последовательность шагов для урегулирования конфликта на Донбассе, так называемую "формулу Штайнмайера" предложил в свое время министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениям, Донбасс получает "особый статус" (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. После того, как ОБСЕ засвидетельствует законность таких выборов, закон вступает в силу на постоянной основе.

Украинский полуостров Крым оккупирован Россией с февраля-марта 2014 года.

Большинство стран мира не признает аннексию Крыма. США, Евросоюз, Канада, Украина и другие страны ввели против России санкции за оккупацию и аннексию полуострова.