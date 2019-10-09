Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали

Новости Украины:У Зеленского анонсировали его пресс-марафон в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проведет пресс-марафон.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что мероприятие будет проходить в столице, по адресу улица Московская, 8. Оно начнется в 10:00.

Президент будет отвечать на вопросы журналистов весь день.

В Офисе президента рассказали о формате мероприятия. Представители СМИ будут задавать вопросы Зеленскому группами по 7-10 человек. Группа будет меняться каждые полчала. Формирование групп будет осуществляться по списку акредитации.

Марафон также будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах ОПУ.