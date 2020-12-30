Суд отказался от ареста Татарова: украинцы в шоке

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.

Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда в среду, 30 декабря.

"Следственный судья... постановил... заявление прокурора... Андрея Грицана об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить", - заявил во время заседания судья Тимур Хамзин.

Кроме того, по словам судьи, принятое решение обжалованию не подлежит. Его полный текст будет объявлен утром в четверг, 31 декабря.

В сети не стали скрывать озадаченности таким решением суда.

Напомним, речь идет про дело о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины, в котором, по данным НАБУ, Татаров оказался замешан.

Как сообщал "Телеграф", ранее генпрокурора Ирину Венедикову обвиняли в срыве операции по задержанию Татарова, Так, по данным НАБУ, если бы не действия генпрокурора, подозрение чиновнику должны были вручить еще 1 декабря.