Зеленский заявил, что УЖЕ стал приговором для Порошенко, но тот этого пока не осознал

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что стал приговором для пятого президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, когда пошел в президенты.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

"Я уже стал его приговором, он просто не хочет осознать, что произошло", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, станет ли он "приговором Порошенко".

На реплику о том, что "с него, как с гуся вода", Зеленский рассказал о том, что Порошенко "очень много чего сделал серьезного и плохого".

"Все это добежит… это карма… Кроме правоохранительных органов, это карма…", - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что самое страшное у Порошенко то, что "он сам не понимает то, что для него человек - ничто".

"Поэтому я реальный приговор для него, когда я пошел в президенты, вот и все", - заключил Зеленский.