Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция с видео

В четверг, 20 мая, в 12:00 в Киеве в ГП "Антонов" состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится на сайте президента.

Пресс-конференция Владимира Зеленского будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента. Она будет доступна за 15 минут до начала мероприятия.

Напомним, о том, что Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию, стало известно три дня назад, 14 мая. Была названа и тема для общения - результат двухлетнего президентства.

Отметим, что дата пресс-конференции Зеленского в этом году совпала с датой пресс-конференции президента в 2020 году. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации.