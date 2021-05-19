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Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция с видео

Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция с видео
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф

В четверг, 20 мая, в 12:00 в Киеве в ГП "Антонов" состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится на сайте президента.

Пресс-конференция Владимира Зеленского будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента. Она будет доступна за 15 минут до начала мероприятия.

Напомним, о том, что Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию, стало известно три дня назад, 14 мая. Была названа и тема для общения - результат двухлетнего президентства.

Отметим, что дата пресс-конференции Зеленского в этом году совпала с датой пресс-конференции президента в 2020 году. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

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Видео, Владимир Зеленский, Пресс-конференции.
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