Владимир Зеленский 20 мая ответит на интересующие украинцев вопросы - СМИ

В четверг, 20 мая, президент Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания на должности.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам источников издания, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая.

О том, то Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию, стало известно три дня назад, 14 мая. Была названа и тема для общения – итог двухгодичного президентства.

Отметим, что дата пресс-конференции Зеленского в этом году совпала с датой пресс-конференции президента в 2020 году. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации.