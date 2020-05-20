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Среда, 20.05.2020
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Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)

Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)
10:52 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский сегодня, в 10:30, дает пресс-конференцию по итогам года своего президентства в парке Мариинского дворца в Киеве.

Сегодня, 20 мая, спустя год после вступления в должность президента Владимир Зеленский дает пресс-конференцию. 

В связи с тем, что в Украине в настоящее время действуют введенные с целью предотвращения распространения коронавируса карантинные ограничения, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.

Накануне пресс-конференции руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский намерен провести общение с представителями средств массовой информации по итогам первого года своей работы на посту президента Украины.

Конференцию перенесли из-за карантина

Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 и введенного в связи с этим карантинного режима, мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Спустя год после объявления победы Владимира Зеленского на выборах 2019, 22 апреля Офис президента презентовал фильм "Год президента Зеленского". Также в ОП заявили, что после завершения карантина глава государства соберет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно результатов своей работы за год.

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Рекордный пресс-марафон

Предыдущую конференцию президент Украины провел осенью 2019 года. 10 октября с 10 утра в течение 14 часов Владимир Зеленский общался с журналистами, что стало мировым рекордом по продолжительности. В пресс-марафоне участвовало около трехсот представителей СМИ.

Среди тем, которые поднимались на встрече - "нормандский формат", переговоры с Путиным, выполнение предвыборных обещаний, тарифы на услуги ЖКХ, легализация игорного бизнеса, рынок земли и т.д.

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Стоит отметить, что проведение пресс-конференции Зеленского изначально анонсировалось сразу после объявления результатов экзит-поллов на выборах в апреле 2019.

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Президент, Владимир Зеленский, Мариинский дворец, Пресс-конференция Зеленского.
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