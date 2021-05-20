"Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов

В преддверии пресс-конференции президента Владимира Зеленского Банковая старается как может, наполняя информационное пространство позитивными новостями о достижениях: от "диджитализации всей страны" до частичной перезагрузки Кабмина. Но сколько бы в ОП не старались сместить акценты в сторону позитива, реальные проблемы есть, и они никуда не делись.

"Телеграф" побеседовал с украинскими экономистами и сформулировал основные экономические вопросы, которые уже "назрели и перезрели". Мы, разумеется, помним о том, что украинский президент не формирует и не реализовывает экономическую политику: это является прерогативой парламента и правительства. Но, во-первых, президент Зеленский довольно часто дает всевозможные экономические обещания. Во-вторых, он является неформальным лидером партии "Слуга народа", получившей парламентское большинство и, соответственно, возможность формировать и правительство, и экономическую политику.

Так что вопросы экономистов вполне уместны – президенту только осталось на них ответить.

1. Когда наступит конец эпохи бедности?

Прошло два года президентства Владимира Зеленского, а обещанный им "конец эпохи бедности" так и не наступил. Хотя, это с какой стороны посмотреть. В соцсетях, например, шутят, что таки наступил, и на смену эпохе бедности пришла "эпоха нищеты", "эпоха выживания", "эпоха зубожіння". Правда, это не совсем то, чего ожидали от президента избиратели, отдавшие ему три четверти своих голосов.

Год назад, объясняя, почему ему не удалось выполнить одно из основных предвыборных обещаний, Зеленский сослался на мировой кризис. Мол, трудно побеждать бедность, когда во всем мире творится не пойми что.

Прошел еще один год, но бедность никуда не делась, а, значит, никуда не делся и вопрос.

"Вы неоднократно обещали украинцам конец эпохи бедности, так, когда же он наступит?", – спрашивает президента эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

2. Что с НнВК?

Налог на выведенный капитал (НнВК) относится к вопросам, по поводу которых эксперты спорят не первый год, но до сих пор не смогли прийти к консенсусу. Сторонники НнВК уверены: поскольку сегодня существенная доля прибыли выводится из страны, стимулирование реинвестиций является важным шагом для удержания денег в стране.

Противники напоминают, что сегодня налог на прибыль платят, главным образом, иностранные компании и крупные финансово-промышленные группы. Таким образом введение НнВК приведет к тому, что несколько крупнейших компаний сэкономят на налогах.

Как бы там ни было, а обещания от Зеленского по этому вопросу звучали, и не один раз.

"Одним из ваших предвыборных обещаний было ввести налог на выведенный капитал, – напомнил президенту Зеленскому экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин. – А в послании парламенту 20.10.2020 вы ставили задачу Кабмину решить этот вопрос. Так что с НнВК?".

3. Куда делось либертарианство?

На все вопросы о грядущей экономической политике команда нового президента отвечала коротко: они – либертарианцы. Украинцы несколько месяцев разбирались, что стоит за этим словом, а эксперты советовали не принимать подобные заявления всерьез. Но уже в ноябре 2019-го на съезде "Слуги народа" было объявлено о смене экономического курса. Новоизбранный глава партии Александр Корниенко заявил, что политическая сила отказывается от либертарианства и будет искать новую идеологическую конструкцию ради единства членов партии с разными взглядами.

Экономисты еще тогда назвали основную причину такой быстрой "смены вывесок": у "слуг" нет четкой идеологии, вот они и мечутся, как неумелый художник, который пробует то авангард, то кубизм, то классицизм. Но результата нет по весьма прозаичной причине: он не умеет рисовать.

"Каковы причины отклонения партии от "либертарианского" курса? – интересуется экономист Владислав Банков. – Как вы сейчас относитесь к своим невыполненным обещаниям, данным в ходе предвыборной кампании?".

4. Будет ли Украина брать новые кредиты?

Среди экономических вопросов для страны одним из важнейших является отношение государства к внешнему кредитованию, считает старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

"Будет ли страна брать новые кредиты и увеличивать долговую нагрузку? – спрашивает Беркович. – На мой взгляд, это является одним из показателей того, есть ли заинтересованность в выплате существующих долгов и процветании страны, или правительство будет стараться взять новые деньги любой ценой. Станут ли достаточность ЗВР и цены на экспортируемые товары причинами переждать какое-то время без новых кредитов?"

5. Увидим ли мы послабления для бизнеса?

Еще одна группа вопросов от Берковича касается того, рассчитывает ли банковский сектор страны только на новые программы кредитования и поддержку НБУ? Увидим ли мы послабления для бизнеса, которые позволят перезапустить потребительскую активность в стране и снизить долю плохих кредитов погашением со стороны заемщиков?

"Очевидно, что бизнес еле выживает, а спрос на товары расти не сможет, так как люди экономят на всем, – говорит эксперт. – И причина не только в последствиях COVID-19. Граждане страны продолжают уезжать на заработки за границу даже в нынешних условиях ограничений".

6. Когда собираетесь возвращать домой заробитчан?

Что касается заробитчан, то их возвращение на родину было одним из предвыборных обещаний президента Зеленского. А в декабре 2019-го в рамках госпрограммы "Возвращайся и оставайся" Зеленский даже пообещал кредиты заробитчанам под 5% - лишь бы "вернулись и остались".

Впрочем, ожидаемого эффекта эти обещания не дали. Если в 2020-м число украинских трудовых мигрантов уменьшилось из-за пандемии, то в 2021-м заробитчане активизировали поиски работы за границей.

Экономисты интересуются: так когда вы, пан Зеленский, собираетесь возвращать заробитчан домой и что пообещаете им на этот раз?

7. Вы довольны своей зарплатой и условиями труда?

Многие экономисты спрашивают, где обещанные рабочие места, европейские зарплаты и достойные пенсии украинцев? За минувшие два года уже можно было сделать из обещанного хоть что-то, а не сваливать все на непростое наследие, военные действия на Донбассе и коронакризис.

"Какая средняя зарплата будет в Украине, когда подойдет к концу ваш первый президентский срок?", – интересуется член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Экономист Александр Гаврутенко тоже спросил про зарплату и условия труда, но сформулировал свой вопрос по-другому:

"У меня есть только один правомочный вопрос президенту в экономической сфере: доволен ли он своей заработной платой, социальным пакетом и условиями труда?".

8. Почему не выполнили обещание снизить тарифы?

Коммунальные тарифы – это настолько наболевший вопрос для украинцев, что он регулярно используется во всех избирательных кампаниях. Не стал исключением и кандидат в президенты Владимир Зеленский, который обещал, что "бабушка будет получать достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку".

Дальше – больше. В декабре 2019-го уже президент Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое.

"Мы работали над тем, чтобы были уменьшены платежки за отопление, – сказал он. – Также нашли интересное решение, которое позволит уже следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину".

С тех пор прошло полтора года, но украинцы не просто не увидели никакого снижения – суммы в платежках росли как снежный ком. Перспективы по-прежнему безрадостные. Не исключено, что летом вырастет тариф на электричество, а годовой тариф на газ, который будет действовать в следующем отопительном сезоне, оказался гораздо выше того, что действовал в феврале-марте этого года.

"Почему вы не обеспечили снижение коммунальных тарифов, как обещали? – спрашивает экономист Всеволод Степанюк. – Почему украинцы за украинский газ, который согласно статье 13 Конституции Украины принадлежит им, должны платить европейскую цену? Почему Украина большую часть светлых нефтепродуктов покупает за рубежом, а не производит их на своих заводах, мощностей которых в избытке? Кому выгодна такая схема?"

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет: в Украине сформировались громадные долги населения за оплату услуг ЖКХ. Не исключено, что осенью сумма задолженности может вырасти до 100 млрд грн, что будет катастрофической ситуацией для всей украинской экономики.

"Что вы собираетесь в связи с этим предпринять, чтобы спасти экономику Украины от полного краха?", – задает свой вопрос президенту Александр Охрименко.

9. Какую экономику вы планируете оставить после своего ухода?

Осенью 2019-го правительство Алексея Гончарука обещало обеспечить рост экономики на 40% за 5 лет. Но оптимизм новой власти буквально на взлете был срезан коронавирусом и замедлением мировой экономики.

По итогам 2020 года общее падение ВВП составило 4%, что оказалось лучше прогнозов МВФ, но и особых поводов для гордости не принесло. К тому же, мало того, что такие цифры никак не соответствует амбициозным планам роста, так еще и у правительства нет никаких идей, как можно поправить ситуацию. Максимум, на что хватает фантазии – это закопать несколько миллиардов долларов в строительство дорог.

2021-й оптимизма не добавил: в первом квартале ВВП упал на 2% по сравнению с прошлогодним показателем. Не удивительно, что вопрос от аналитика Алексея Куща звучит так: какую экономику президент Зеленский планирует оставить после своего ухода?

10. Назовите хотя бы один знаковый закон в интересах украинцев

Алексей Кущ задает Зеленскому еще один вопрос: в какие экономические выгоды для населения трансформировалось его двухлетнее правление? И он не единственный из экспертов, кто задался этим вопросом.

По мнению главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, все законы, которые были приняты при президенте Зеленском за два года, были приняты либо для внешнего управления, либо для местных олигархов.

"Вот и сейчас у "слуг народа" очередной турборежим: 14 законов до лета для МВФ, – констатирует Скубченко. – Украина уже давно не социальное государство, а государство, чья экономика обслуживает интересы МВФ и олигархов. Так вот, вопрос: назовите хотя бы один закон, который был принят для людей, для улучшения их достатка и уровня жизни. Жилищная политика? ЖКХ? Медицина? Социальное и пенсионное обеспечение? Хотя бы один знаковый закон для людей, которым вы гордитесь".