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Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости

Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский предложил вместо парада на День Независимости выплатить премии украинским военным на 300 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами данного набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

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День Независимости, Парад, ВСУ, Владимир Зеленский.
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