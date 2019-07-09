Главы 22 райгосадминистраций уволены указом Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 22 районных государственных администраций в Винницкой, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Соответствующие распоряжения №79/2019-рп - №100/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.
В частности, в Винницкой области Президент уволил глав Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокуриловецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской РГА.
На Волыни уволены руководители Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцивской, Ковельской, Ратновской, Старовиживской, Турийской и Шацкой райгосадминистраций.
В Донецкой области глава государства уволил глав Бахмутской, Волновахской и Мангушской РГА, а на Днепропетровщине - председателя Новомосковской РГА.
Согласно распоряжениям все должностные лица уволены в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента.