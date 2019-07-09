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Главы 22 райгосадминистраций уволены указом Зеленского

Главы 22 райгосадминистраций уволены указом Зеленского
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зеленский уволил глав 22 РГА в четырех областях.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 22 районных государственных администраций в Винницкой, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Соответствующие распоряжения №79/2019-рп - №100/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.

В частности, в Винницкой области Президент уволил глав Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокуриловецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской РГА.

На Волыни уволены руководители Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцивской, Ковельской, Ратновской, Старовиживской, Турийской и Шацкой райгосадминистраций.

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В Донецкой области глава государства уволил глав Бахмутской, Волновахской и Мангушской РГА, а на Днепропетровщине - председателя Новомосковской РГА.

Согласно распоряжениям все должностные лица уволены в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

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Донецкая область, Винницкая область, Днепропетровская область, Волынская область, РГА, Владимир Зеленский.
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