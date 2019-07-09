Скачать
Вторник, 09.07.2019
Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"
Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"
Первой полуфиналисткой Уимблдона стала Симона Халеп
Первой полуфиналисткой Уимблдона стала Симона Халеп
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно

Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского и назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами данного набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Соответствующий указ президента №499/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Так, Зеленский внес частичное изменение в ст.1 указа президента Украины №309 от 17 марта 2014 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", прекратив полномочия члена набсовета госконцерна Михаила Згуровского, который также являлся главой набсовета.

В то же время президент назначил членами набсовета "Укроборонпрома" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка (по согласию).

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Предприниматель и волонтер Давид Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины. А 24 июня 2019 года назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Арахамия также является кандидатом в народные депутаты по списку партии "Слуга народа".

Андрей Загороднюк был главой проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. 5 июля 2019 года президент Зеленский назначил Загороднюка своим советником вне штата.

Безсмертный сменит Моцика в ТКГ

Михаил Згуровский – ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", входил в состав НС "Укроборонпрома" с 13 января 2018 года. 23 января наблюдательный совет избрал его своим главой.

Как сообщалось, 12 июня 2019 года президент Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома", а также исключил из его состава входивших в набсовет с 2014 года экс-Главнокомандующего ВВС ВСУ Ярослава Скалько и главу Госслужбы финмониторинга Игоря Черкасского в связи с завершением срока их полномочий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Михаил Згуровский, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
02 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
03 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
04 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Греции: новое правительство приняло присягу
Выборы в Греции: новое правительство приняло присягу
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь