Зеленский внес изменения в состав набсовета "Укроборонпрома"

Новости Украины: Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского и назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами данного набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Соответствующий указ президента №499/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Так, Зеленский внес частичное изменение в ст.1 указа президента Украины №309 от 17 марта 2014 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", прекратив полномочия члена набсовета госконцерна Михаила Згуровского, который также являлся главой набсовета.

В то же время президент назначил членами набсовета "Укроборонпрома" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка (по согласию).

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Предприниматель и волонтер Давид Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины. А 24 июня 2019 года назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Арахамия также является кандидатом в народные депутаты по списку партии "Слуга народа".

Андрей Загороднюк был главой проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. 5 июля 2019 года президент Зеленский назначил Загороднюка своим советником вне штата.

Михаил Згуровский – ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", входил в состав НС "Укроборонпрома" с 13 января 2018 года. 23 января наблюдательный совет избрал его своим главой.

Как сообщалось, 12 июня 2019 года президент Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома", а также исключил из его состава входивших в набсовет с 2014 года экс-Главнокомандующего ВВС ВСУ Ярослава Скалько и главу Госслужбы финмониторинга Игоря Черкасского в связи с завершением срока их полномочий.