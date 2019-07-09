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Безсмертный сменит Моцика в ТКГ

Безсмертный сменит Моцика в ТКГ
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Моцика.

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.

"Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в указе президента от 9 июля.

Как сообщалось, Зеленский своим указом от 19 июня переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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В частности, Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

В 2015 году Роман Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

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Владимир Зеленский, Роман Безсмертный, Александр Моцик, ТКГ.
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