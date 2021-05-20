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Парад на воде, саммит первых леди и концерт на "Олимпийском": Зеленский озвучил программу празднования Дня независимости

Парад на воде, саммит первых леди и концерт на "Олимпийском": Зеленский озвучил программу празднования Дня независимости
12:46 Сегодня Телеграф

Украина будет отмечать 30-летие своей независимости в течение трех дней - с 22 по 24 августа. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе своей ежегодной пресс-конференции. Глава государства отметил, что программа будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые. 

22 августа – чествование великих украинцев.

"Это премия "Национальная легенда", которой мы дадим старт. У нее есть аналоги в других западных странах. Это будут легенды, которые прославляют Украину как в нашей стране, так и в мире. Будет награждение и большой концерт. Параллельно с этим будут важные двусторонние встречи с лидерами других стран", - сказал Зеленский.

23 августа – День украинского флага.

"Во всех регионах Украины поднимут большие флаги, которые построят специально к этому дню и останутся навсегда в центрах всех областей страны", - отметил президент.

По его словам, в этот же день пройдет первый саммит по деоккупации крымского полуострова.

"Это очень важная "Крымская платформа" - мы будем много говорить о содержании этой платформы. Будут представители многих стран, будут подписаны важные документы, приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, министры иностранных дел. Я думаю, более 30 стран будут представлены на днях празднования независимой, мощной европейской страны – Украины", - подчеркнул президент страны.

По его словам, также состоится саммит первых леди и джентльменов. Там будут подниматься обычные человеческие вопросы, которые лидеры стран обычно не поднимают, хотя они очень важны.

В тот же день состоится "большой концерт больших украинцев" – легенд оперы и балета, которые приедут с разных уголков мира. Концерт пройдет в Оперном театре.

24 августа – День независимости страны.

"Будет военный, большой парад. Пройдет как на суше, так и на воде – на Днепре и в Одессе. И, разумеется, в Киеве, на Майдане. Большой концерт украинских звезд на НСК "Олимпийский" состоится вечером", - резюмировал Зеленский рассказ о трехдневной программе празднования.

Как ранее отмечал "Телеграф", Владимир Зеленский назначил пресс-конференцию на День вышиванки, но сам пришел в костюме

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
Просмотры: 282

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День Независимости, Владимир Зеленский, Военный парад, Крымская платформа.
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