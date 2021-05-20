Зеленский назначил пресс-конференцию на День вышиванки, но сам пришел в костюме

Сегодня, 20 мая, на День вышиванки президент Владимир Зеленский собрал пресс-конференцию.

Глава государства встречается с журналистами на территории авиационного завода "Антонов" во вторую годовщину своей каденции.

Зеленский вышел к журналистам в традиционном строгом костюме, при этом начал свою речь с поздравления украинцев с Днем вышиванки,

Также отметил, что "вышиванка это наше сокровище, наша история и культура".

После чего, глава государства объяснил, почему собрал пресс-конференцию на ГП "Антонов": "Ми находимся на территории легендарного завода Антонов. Почему мы здесь – это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей Украины. Позади меня находится самолет Руслан. Последний раз мы построили такой самолет в 1994 году. Справа от нас находится недостроенная "Мрия" Украины. А слева – новый фюзеляж АН 178, который мы начали строить".

Чуть позже, в Инстаграме Зеленского появился пост, где он с супругой Еленой Зеленской в вышиванках поздравляют украинцев с праздником.

Отметим, "Телеграф" следит за событием в режиме онлайн и сообщает о самых главных и интересных моментах в материале "Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео"