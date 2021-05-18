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Когда День вышиванки в 2021 году: что нужно знать о празднике национальной украинской одежды

Когда День вышиванки в 2021 году: что нужно знать о празднике национальной украинской одежды
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Каждый год, вот уже 15 лет, в третий четверг мая украинцы отмечают  Всемирный день вышиванки. В 2021 году праздник национальной одежды припадает на 20 мая. "Телеграф" решил напомнить, что это за праздник, и как его отмечать.

Официально День вышиванки начали отмечать в Украине только в 2006 году. Инициатором стала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк, которую впечатлило, что некоторые из студентов каждый день приходили на пары в вышиванке. 

Девушка предложила  выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Сначала ее инициатива не имела большой популярности, однако со временем День вышиванки поддержали даже украинцы из диаспоры по всему миру.

Основная идея и цель праздника - это популяризация традиционной украинской вышитой одежды и украинских традиций. Обязательных мероприятий в этот день нет, однако в школах, университетах и различных организациях проводятся концерты, ярмарки, показы мод, шествия в вышиванках.

В 2021 пандемия коронавируса вероятно отменит любые мероприятия, однако это же никак не помешает любому украинцу надеть национальную одежду, куда бы не пришлось идти, будь то поход на работу или на прогулку с друзьями. 

Вышиванка - это не просто часть одежды, это часть Украины и ее людей, часть ее истории, которой уже очень много лет. Стоит отметить, что каждый регион Украины имеет свою вышиванку, в каждой и которых своя специфика, цвета, орнамент и техника выполнения вышивки. Раньше, вышиванка и вовсе считалась оберегом от зла. 

Сейчас, существует множество различных новых техник и цветов вышиванок. Каждый желающий может выбрать себе по вкусу. 

"Телеграф" предлагает посмотреть, какие вышиванки носили наши бабушки и прабабушки. 

Напомним, что в 2020 году, в честь Дня вышиванки в Париже памятник 10-летней принцессе Анне нарядили в национальный украинский костюм.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, История, Вышиванка, Традиции, День вышиванки.
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