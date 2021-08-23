Укр

Кремль гневно отреагировал на Крымскую платформу и назвал ее "недружественной"

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Кремль гневно отреагировал на Крымскую платформу и назвал ее "недружественной" Новость обновлена 23 августа 2021, 14:39
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

Спикер Путина также назвал Крым "российским регионом"

В Украине сегодня, 23 августа, проходит саммит Крымской платформы, проведение которого не дает покоя Кремлю. В РФ саммит назвали "недружественным, антироссийским мероприятием".

Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, отношение к Крымской платформе в России — недружественное. Более того, Кремль считает саммит "антироссийским мероприятием", а Крым в своем заявлении Песков назвал "русским регионом".

Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не воспринимаем подобные утверждения относительно "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное — относимся как к антироссийскому мероприятию,

Напомним, в Киеве начался первый в истории саммит "Крымской платформы", на который съехались первые лица иностранных государств. На саммите присутствуют 45 представителей государств. Большинство из них заявляют о полной поддержке Украины в вопросе Крыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно знать про первый саммит "Крымской платформы" и почему он был под угрозой срыва.

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