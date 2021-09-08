Зеленский уже готовится к новой поездке в США: что известно

Новый визит Зеленского в США состоится уже в конце сентября

Не успел президент Украины Владимир Зеленский вернуться из США, как появилась информация о подготовке его нового визита в Штаты, который может состояться уже в конце этого месяца.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова сообщает "РБК-Украина".

По словам спикера Зеленского, на этот раз президент посетит Нью-Йорк, где будет участвовать в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, что конкретных дат пока нет. Однако Генассамблея ООН откроет свою 76 сессию уже 14 сентября, а дебаты участников будут проходить с 21-го по 27 сентября.

Стоит напомнить, что 1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, после чего лидеры двух стран провели двухчасовой разговор. После его завершения украинский президент провел короткую встречу с журналистами, а пользователи сети заметили, что у него был очень уставший вид.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты разошлись в оценках того, можно ли считать этот визит успешным для Украины. Украинцы же о поездке Зеленского в США либо не знают, либо считают ее неудачной.

Также сообщалось, что данная встреча в США не принесла Киеву желаемых дивидендов – по большому счету, все ограничилось дежурными заверениями в дружбе и приверженности делу развития демократии.