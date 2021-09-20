Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать

Выступление в ООН будет только в среду, до того пройдет ряд встреч

В понедельник, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в США, где посетит заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в ходе поездки у президента запланирован ряд деловых встреч.

В частности, 21 сентября Зеленский встретится с президентами Польши, Грузии и Молдовы. Кроме того, намечаются двухсторонние переговоры с представителями международных организаций, такими как генсек ООН Антониу Гутерриш.

Во второй половине дня 22 сентября запланировано выступление Зеленского в Генассамблее, где он обратит внимание мирового сообщества на агрессию России, борьбу с пандемией коронавируса и расскажет о перспективах инвестиций в Украину.

Вместе с Зеленским в Нью-Йорк полетела целая делегация, в которую вошли:

постпред Украины в ООН Сергей Кислица ;

; глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров ;

; постпред президента в Крыму Антон Кориневич ;

; первая замглавы и начальница одного из отделов МИД Украины Эмине Джапарова и Дина Мартина ;

; замминистра реинтеграции Игорь Яременко ;

; руководитель комитета парламента по вопросам внешней политики Александр Мережко ;

; замглавы ОП Андрей Сибига ;

; одна из топ-чиновниц Офиса президента, отвечающих за внешнюю политику, Кристина Гайовишина.

Как сообщал "Телеграф", недавно Зеленский уже посещал США с рабочим визитом, — 1 сентября он встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом.