Укр

Зеленский встречается с Байденом: главное

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Джо Байден Новость обновлена 01 сентября 2021, 17:47
Владимир Зеленский и Джо Байден

После переносов главы государств наконец готовятся встретиться

Уже в среду, 1 сентября, в США состоится долгожданная встреча американского и украинского президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Переговоры начнутся в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). "Телеграф" соберет все самое интересное об этом событии.

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Стоит заметить, что изначально у Зеленского надеялись провести встречу с Байденом до Дня независимости, однако позже мероприятие назначили на 30 августа, и дважды его потом переносили — на 31 августа и 1 сентября.

30 августа Зеленский наконец вылетел с первой леди Еленой Зеленской и топ-чиновниками в США, при этом, полет обошелся им в миллионы гривен.

В планах делегации за два дня посетить Вашингтон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. У Зеленского с топ-чиновниками запланировано восемь встреч, в рамках которых ожидается заключение трех оборонительных соглашения и ряд экономических договоренностей.

У Елены Зеленской совсем другая программа — первая леди Украины откроет в США аудиогиды на украинском языке и Украинский дом в Вашингтоне.

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