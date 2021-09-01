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Зеленський зустрічається з Байденом: головне

Автор
В. Куценко
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Володимир Зеленський і Джо Байден
Володимир Зеленський і Джо Байден

Після переносів глави держав нарешті готуються зустрітися

Уже в середу, 1 вересня, в США відбудеться довгоочікувана зустріч американського і українського президентів — Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Переговори почнуться о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). "Телеграф" збере все найцікавіше про цю подію.

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Варто зауважити, що спочатку у Зеленського сподівалися провести зустріч з Байденом до Дня незалежності, однак пізніше захід призначили на 30 серпня, і двічі його потім переносили — на 31 серпня і 1 вересня.

30 серпня Зеленський нарешті вилетів з першою леді Оленою Зеленською та топ-чиновниками в США, при цьому, політ обійшовся їм в мільйони гривень.

У планах делегації за два дні відвідати Вашингтон, Сан-Франциско і Лос-Анджелес. У Зеленського з топ-чиновниками заплановано вісім зустрічей, в рамках яких очікується укладання трьох оборонних угод і ряду економічних домовленостей.

У Олени Зеленської зовсім інша програма — перша леді України відкриє в США аудіогіди українською мовою і Український дім у Вашингтоні.

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