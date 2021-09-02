Швидше поразка, ніж перемога: що говорять в Україні про зустріч Зеленського з Байденом

Перші висловлювання за підсумками зустрічі всі в одному ключі

Судячи з того, як зустріли українського президента Володимира Зеленського в Білому домі і як висвітлили його переговори з американським лідером Джо Байденом, — висновки можна зробити невтішні.

У такій думці сходяться відразу ряд експертів в політиці і державних діячів, повідомляє "Телеграф".

Так, політичний експерт, директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига звернув увагу на те, що Зеленського ніхто не зустрічав на порозі Білого дому і у літака, йому відмовили в трансляції протокольної зустрічі і спільному брифінгу після переговорів.

"Це тільки те, що в публічному доступі... Боюся припустити, що було насправді", — пише він.

Політтехнолог Віталій Бала теж схиляється до думки, що зустріч стала провалом для українського лідера.

"Для України, сподіваюся, результати хоча б не погані. Для Зеленського, швидше за все, навіть не погані, а провальні. Його швидкий від’їзд після зустрічі з Білого дому зняв всі питання по можливості виходу до преси за підсумками зустрічі", — вважає він.

Нардеп Олексій Гончаренко теж назвав зустріч скоріше поразкою, ніж перемогою. На його думку, Україна повинна була мати чітку стратегію і план поїздки.

"Зеленський більше хотів побачитися з Байденом і отримати гарне фото, ніж отримати якісь реальні бонуси для України", — заявив Гончаренко.

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, який раніше в коментарі "Телеграфу" вже закликав зменшити очікування від зустрічі, в свою чергу теж продовжує сміятися над тими, хто позиціонує цю подію як успіх.

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