Откровенный бред и манипуляции: Тука призвал украинцев повременить с выводами по визиту Зеленского в США

Визит украинской делегации в США остается топ-темой недели. Есть надежда на вовлечение Штатов в переговоры по Донбассу. А в РФ уже бурно отреагировали на слова Зеленского о грязном российском газе.

Своими оценками визита, а также ситуации на Донбассе с "Телеграфом" поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука.

– Как оцениваете промежуточные итоги визита украинской делегации в США?

– Я бы оценил как нормальную рабочую поездку. Не более и не менее того. Говорить о каких-то конкретных достижениях пока не вижу смысла. При этом внимательно слежу за комментариями. И с удивлением вижу, что некоторые СМИ пытаются преподнести подписание меморандумов, протоколов о намерениях – чуть ли не как революцию в энергетическом секторе. Это откровенные бред и манипуляции. Пока никакой конкретики не наблюдаю.

– Как реагирует на этот визит Россия?

– Традиционно. С одной стороны – насмешки и скепсис, с другой – топанье ногами, брызганье слюной и проклятья как в адрес Байдена, так и в адрес Зеленского. По-другому в путинской России не бывает.

– Есть ли шанс привлечь США к донбасскому кейсу?

– Смотря что значит – привлечь… Не могу сказать, что США с первых дней российско-украинской войны не вовлечены в процесс. Штаты оказывают нам поддержку на дипломатическом уровне, санкционной политикой, предоставлением вооружения, развединформации, военных консультантов. Это всё – процесс вовлечения в конфликт между Россией и Украиной. Если же иметь в виду под вовлеченностью на дипломатическом уровне создание некой новой платформы взамен нормандского формата – возможно, это имеет смысл. Но насколько это реалистично? Со стороны США на сегодня я открытого желания не видел. Потому был бы осторожнее касательно таких надежд.

– Известно, что правительство США предоставит 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для помощи украинцам, пострадавшим от агрессии РФ. Как следует распределять и куда направлять эти средства?

– Как человек, который определенное время своей жизни посвятил этому вопросу, я бы хотел, чтобы средства были направлены на решение вопросов обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. А также, чтобы эти средства не распределялись нашими горячо любимыми чиновникам. Исходя из того уровня коррупции, который присущ нынешней власти, думаю, мой скепсис тут понятен. Есть общественные фонды, не обязательно украинские. Есть общественные организации, в том числе созданные самими переселенцами. Лучше поручить это дело им.

– О чём говорит очередное обострение ситуации на Донбассе, где участились обстрелы и жертвы?

– О том, что в конце лета – начале осени следует ожидать обострения, говорили многие эксперты, я в том числе, еще в начале весны. Это происходит из года в год с определенной цикличностью. В нынешнем году одна из причин – сентябрьские выборы в Госдуму РФ. Мониторя российские каналы, вижу, какая идет борьба за электорат. Никто не сомневается, что провластная "Единая Россия" наберет большинство. Но вопрос престижа – набрать не меньше, чем в нынешнем составе Госдуму. При этом наблюдается проседание рейтинга путинской партии. И эскалация, в том числе на Донбассе, должна якобы поднять патриотически-истерический дух.

Параллельно проводится консолидация граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и получили российские паспорта – специально для выборов в Госдуму. Апеллируя очередной острой фазой противостояния, многие российские политики обращают внимание, что государству Россия необходимо в ближайшие сроки использовать все механизмы для широкого вовлечения в процесс голосования "граждан России", проживающих вне ее территории. Звучат призывы, чтобы те же жители ОРДЛО могли голосовать без поездок в РФ: через интернет, выездные участки для голосования. Самые горячие головы вообще призывают открыть участие для голосования на территориях, оккупированных т.н. "ДНР" и "ЛНР". Это всё увязывается в рамках эскалации. Ну, а жителям ОРДЛЛО дают очередную надежду, что "Россия своих не бросит".

– Спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наше государство следует переименовать в "Русь-Украину". Что скажете о подобной инициативе?

– Что это идиотизм, а Арестович – генератор случайных мыслей. Его высказывания нередко противоречивы. Если на каждый тезис России, на каждое историческое передергивание Кремля и его пропагандистов занимаются переименованием собственного государства, то это ни что иное как идиотизм.

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Напомним, ранее генерал Василий Богдан поделился с "Телеграфом" первыми итогами визита Зеленского к Байдену.