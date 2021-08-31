Арестович взбесил россиян предложением переименовать Украину

Арестович считает, что возвращение Украине наследия Руси является стратегической целью.

Спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину и тем самым взбесил российских пропагандистов.

Свою идею Арестович озвучил во время беседы с журналистом Романом Цимбалюком.

По его словам, чем активнее Украина будет напоминать, что является наследницей Руси, тем менее прочно будет себя чувствовать Кремль. Арестович считает, что возвращение Украине названия Русь является "стратегическим нарративом".

"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов", — сказал Арестович.

Он также заявил, что считает длящуюся между Украиной и Россией войну "русско-российской".

"Русь – это мы… русы, русины", — добавил он и отметил, что для Украины достаточно будет просто обозначить это в своей риторике и не тратиться на поддержание этого образа.

Российские же посягательства на наследие Руси Арестович назвал "искусственным конструктом, в который ежегодно вкладываются огромные деньги" .

В связи с этим он предложил переименовать страну в Русь-Украину, а на уточняющий вопрос будет ли соответствующий указ Зеленского, ответил, что он работает над этим.

Слова Арестовича о переименовании Украины с 40:10.

Данные заявления не могли не остаться без внимания российских пропагандистов.

Высказать свое мнение решила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая ответила с присущим ей хамством.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите", — написала она в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что предложения о переименовании Украины в Русь-Украину звучали и ранее. Например, в 2015 году мэр Новоград-Волынского Владимир Загривый даже отправлял соответствующее предложение президенту, Верховной Раде и всем городским главам.

"В письме отмечается, что именно это наименование было украдено у украинского народа вместе с его славной историей и присвоено несколько веков назад нынешней страной-агрессором", — сообщалось тогда на сайте мэрии.

Как сообщалось ранее, во время своей речи на параде ко Дню Независимости Владимир Зеленский несколько раз назвал Украину Русью и заявил, что наша страна будет возвращать свои культурные и исторические ценности.