Арестович розлютив росіян пропозицією перейменувати Україну

Арестович вважає, що повернення України спадщини Русі є стратегічною метою.

Речник української делегації в ТКГ і позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну в Русь-Україну і тим самим розлютив російських пропагандистів.

Свою ідею Арестович озвучив під час бесіди з журналістом Романом Цимбалюком.

За його словами, чим активніше Україна буде нагадувати, що є спадкоємицею Русі, тим менш міцно буде себе почувати Кремль. Арестович вважає, що повернення Україні назви Русь є "стратегічним наративом".

"Треба у них відібрати бренд "руських" в кінці кінців", — сказав Арестович.

Він також заявив, що вважає що війна між Україною і Росією є "русько-російською".

"Русь — це ми … руси, русини", — додав він і зазначив, що для України досить буде просто позначити це в своїй риториці і не витрачатися на підтримку цього образу.

Російські ж посягання на спадок Русі Арестович назвав "штучним конструктом, в який щорічно вкладаються величезні гроші".

У зв’язку з цим він запропонував перейменувати країну в Русь-Україну, а на уточнююче питання, чи буде відповідний указ Зеленського, відповів, що там працюють над цим.

Слова Арестович про перейменування України з 40:10.

Дані заяви не могли не залишитися без уваги російських пропагандистів.

Висловити свою думку вирішила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, яка відповіла з властивим їй хамством.

"По-перше, здорово, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую — Укрусь. Не дякуйте", — написала вона в своєму телеграм-каналі.

Варто зазначити, що пропозиції про перейменування України в Русь-Україну звучали і раніше. Наприклад, в 2015 році мер Новоград-Волинського Володимир Загривий навіть відправляв відповідну пропозицію президенту, Верховній Раді і всім міським головам.

"У листі наголошується, що саме це найменування було вкрадено у українського народу разом з його славною історією і присвоєно кілька століть назад нинішньою країною-агресором", — повідомлялося тоді на сайті мерії.

Як повідомлялося раніше, під час свого виступу на параді до Дня Незалежності Володимир Зеленський кілька разів назвав Україну Руссю і заявив, що наша країна буде повертати свої культурні та історичні цінності.