"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

В Киеве завершилась торжественная часть военного парада ко Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Во время празднования президент Украины Владимир Зеленский произнес патриотическую речь со сцены на Майдане Независимости. "Телеграф" публикует полный ее текст.

Полный текст речи Президента Украины Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

Уважаемые дамы и господа!

Уважаемые гости Украины!

Наши братья, наши партнеры, наши друзья!

Уважаемые граждане Украины!

Дорогой украинский народ!

Я поздравляю всех нас с этим великим и важным днем! Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины!

30-ю годовщину ее получения! А справедливо, на мой взгляд, сказать: 30-ю годовщину восстановления независимости Украины! Потому 24 августа 1991 Украина возобновила свою государственность. А 24 августа 2021 Украина наконец осознает это, говорит об этом, гордится этим.

Ведь наша история и наше государство — уникальны.

Нашей Конституции — 25 лет. Но нашей Конституции — 311 лет. Написанная Филиппом Орликом, она наконец-то дома, и каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном более тысячи лет назад.

Нашей гривне — четверть века, на ней изображен, в частности, князь Владимир. Но нашей гривне — более тысячелетия, она существовала при князе Владимире. Наш трезубец был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад. И наш трезубец был вытеснен на кирпичах Десятинной церкви 1025 лет назад.

В этом году Вооруженные Силы Украины отметили 30-ю годовщину своего создания.

А в 1616 году вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафы.

Все это свидетельствует об одном: мы — молодая страна с тысячелетней историей.

Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки.

Мы не в гостях и не в приймах.

Мы — молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины.

Из рода учредителей. Рода крестителей. С храброго рода. Мудрого рода. Казацкого рода. Мы не сироты и не найди.

Мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы.

Но мы не только будем чувствовать себя соответственно.

Мы должны вести себя соответственно.

Мы — наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад.

И мы начинаем отмечать День украинской государственности.

Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Столицы Киевской Руси — Украины, которую недаром называют городом, где все начинается.

Здесь начиналось православие, здесь взял начало старославянский язык, правопреемницей которой является современная украинская речь.

Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины.

И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ.

Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев. Живших для Украины. Боровшихся за Украину. Похороненных не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки и многие другие.

Мы будем возвращать не только своих. Мы будем возвращать свое.

Это исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за рубежом.

Мы больше никогда и никому не подарим ни камешка нашей истории, не дадим "оккупировать" ни одну страницу нашей истории, "аннексировать" наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм.

Я уделяю много времени славному прошлому для того, чтобы все мы наконец поверили в себя в будущем. И вместе строили сильное государство. Что такое сильная страна?

Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует.

Страна, которая не боится слова "впервые".

Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях и в этом году строятся новые танки.

Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы.

Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет.

Которая строит тысячи километров дорог. Сотни школ, садов, больниц.

Которая первой в мире имеет цифровой паспорт.

Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов.

Впервые дает людям реальное право собственности на землю.

И впервые запускает народовластие.

Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями.

Такую страну официально поддержат другие, когда она будет подавать заявку на вступление в ЕС. Но если она будет такой страной — ей не надо просить приглашение, просить будут ее.

Мы делаем много вещей впервые, чтобы время, когда Украина была большой страной, было не в последний раз.

И чтобы времена, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними.

И сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы.

Проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных государств.

Мы боремся за своих людей там. Потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине.

Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать украинские сердца.

То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать не значит, что они боятся об этом думать.

И они вернутся. Потому что мы — семья. И единственное, что может нас разделять, — это щедро накрытый стол. Где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной.

Но не менее важно всем нам понять, как ей остаться.

Мы так много спорим о прошлом, а это значит, что мы не делаем выводов из собственной великой истории. Потому что ни один враг не принес нам больший удар, чем наши собственные распри.

В чем сила украинского народа? В украинском народе.

Это граждане Украины всех национальностей.

Сегодня впервые в истории хочу назвать тех, кто живет в Украине, чтобы мы наконец поняли, что украинский народ — это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, россияне, белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, цыгане, грузины, гагаузы, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены и таджики, литовцы, эстонцы и латыши, турки, корейцы, башкиры, лезгины, аварцы, марийцы, немцы, словаки, чехи и финны, комы, албанцы, карелы, чеченцы, осетины, абхазы, кабардинцы, табасаранцы, даргинцы, арабы, лакцы. А все мы — граждане Украины.

Сборная Украины. Одна команда.

Сильная, потому что в ней 25 регионов — 25 незаменимых игроков. И непобедима, когда осознает, что мы непобедимы, что каждый нужен.

Без вертолетов Запорожья и самолетов «Антонова» Украина не покорила бы небо. Без кораблей Николаева Украина не покорила бы море.

Без днепровского «Южмаша», житомирянина Королева и буковинца Каденюка Украина не покорила бы никогда космос.

А без Харьковского Т-34 не победила бы на полях Второй мировой войны.

Без Олешковских песков в Херсонской области, Букского каньона на Черкасчине, базальтовых столбов Ровенской обалсти, без Карпатских гор и терриконов, Днепра, Десны и Южного Буга Украина не такая волшебная.

Без чашечки львовского кофе утро не такое бодрое.

Без бокала одесского вина вечер не такой приятный.

А без рюмочки домашней наливки из любого уголка Украины День Независимости не такой праздничный.

Ровенская область подарила нам первого Президента Украины. Черниговщина — второго. Сумщина — третьего.

Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку.

Луганщина — Владимира Даля.

Кировоградщина подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ними — театр. Житомирщина — Лесю Украинку и поэзию.

Полтавщина — Николая Лысенко и оперу. Тернопольщина — Соломию Крушельницкую и божественный голос. Винницкая область — Василия Стуса и несокрушимость духа. Без Каменец-Подольской крепости, волынского Замка Любарта и Аккермана в Одесской области Украина не так прочна. Без лавры и Софии, костела Святого Николая и собора Святого Юра, ханской мечети в Бахчисарае и синагоги в Днепре Украина не такая многогранная.

Дорогие, родные украинцы, дорогие граждане нашего государства!

Посмотрите или представьте сейчас наш флаг.

Представьте, что в нем нет желтого цвета.

А теперь представьте, что в нем нет синего.

Согласитесь, в одиночку — это просто цвет. Не такие яркие. Не так интересны.

А вместе — для нас это лучшее и самое сильное сочетание.

Вот это ответ, чем мы сильны вместе.

Почему такие разные, с востока и запада, украиноязычные и русскоговорящие, должны быть одной семьей.

Потому объединяет нас Украина. Потому что все мы говорим ей: "Ты у меня единственная!"

Потому что все мы ее защищаем.

Разные. Равные. Родные!

Сильные! Свободные! Независимые!

Слава Украине!

Дорогие граждане!

В этот праздничный день мы должны помнить, благодаря кому можем быть здесь. Это наши защитники Украины. Нашей независимости. Герои, которые отдали за нее свою жизнь!

Почтим их светлую память минутой молчания!

(Минута молчания)

Они погибли ради будущего наших детей, внуков.

Мы уверены, что они точно отметят здесь 130-ю годовщину независимости Украины и тысячу лет независимости нашего государства.

Для этого — помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!