Відверта маячня і маніпуляції: Тука закликав українців почекати з висновками щодо візиту Зеленського в США

Візит української делегації в США залишається топ-темою тижня. Є надія на залучення Штатів в переговори по Донбасу. А в РФ вже бурхливо відреагували на слова Зеленського про брудний російський газ.

Своїми оцінками візиту, а також ситуації на Донбасі з "Телеграфом" поділився колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВЦА (2015-2016 рр.) Георгій Тука.

- Як оцінюєте проміжні підсумки візиту української делегації в США?

- Я б оцінив як нормальну робочу поїздку. Не більше і не менше того. Говорити про якісь конкретні досягнення поки не бачу сенсу. При цьому уважно стежу за коментарями. І з подивом бачу, що деякі ЗМІ намагаються піднести підписання меморандумів, протоколів про наміри — мало не як революцію в енергетичному секторі. Це відверта маячня та маніпуляції. Поки ніякої конкретики не спостерігаю.

- Як реагує на цей візит Росія?

- Традиційно. З одного боку — глузування і скепсис, з іншого — тупання ногами, бризкання слиною і прокляття як на адресу Байдена, так і на адресу Зеленського. По-іншому в путінській Росії не буває.

- Чи є шанс залучити США до донбаського кейсу?

- Дивлячись що значить — залучити... Не можу сказати, що США з перших днів російсько-української війни не залучені в процес. Штати надають нам підтримку на дипломатичному рівні, санкційною політикою, наданням озброєння, розвідувальної інформації, військових консультантів. Це все — процес залучення в конфлікт між Росією і Україною. Якщо ж мати на увазі під залученістю на дипломатичному рівні створення якоїсь нової платформи замість нормандського формату — можливо, це має сенс. Але наскільки це реалістично? З боку США на сьогодні я відкритого бажання не бачив. Тому був би обережнішим щодо таких надій.

- Відомо, що уряд США надасть 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для допомоги українцям, постраждалим від агресії РФ. Як слід розподіляти і куди направляти ці кошти?

- Як людина, яка певний час свого життя присвятила цьому питанню, я б хотів, щоб кошти були спрямовані на вирішення питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. А також, щоб ці кошти не розподілялися нашими гаряче улюбленими чиновникам. Виходячи з того рівня корупції, який притаманний нинішній владі, думаю, мій скепсис тут зрозумілий. Є громадські фонди, не обов’язково українські. Є громадські організації, в тому числі створені самими переселенцями. Краще доручити цю справу їм.

- Про що говорить чергове загострення ситуації на Донбасі, де почастішали обстріли і жертви?

- Про те, що в кінці літа — початку осені слід очікувати загострення, так казали, я в тому числі, ще на початку весни. Це відбувається з року в рік з певною циклічністю. У нинішньому році одна з причин — вересневі вибори в Держдуму РФ. Моніторячи російські канали, бачу, яка йде боротьба за електорат. Ніхто не сумнівається, що провладна "Єдина Росія" набере більшість. Але питання престижу — набрати не менше, ніж в нинішньому складі Держдуми. При цьому спостерігається просідання рейтингу путінської партії. І ескалація, в тому числі на Донбасі, має нібито підняти патріотично-істеричний дух.

Паралельно проводиться консолідація громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і отримали російські паспорти — спеціально для виборів до Держдуми. Апелюючи черговою гострою фазою протистояння, багато російських політиків звертають увагу, що державі Росія необхідно в найближчі терміни використовувати всі механізми для широкого залучення в процес голосування "громадян Росії", які проживають поза її територією. Звучать заклики, щоб ті ж жителі ОРДЛО могли голосувати без поїздок в РФ: через інтернет, виїзні дільниці для голосування. Найгарячіші голови взагалі закликають відкрити участь для голосування на територіях, окупованих т.зв. "ДНР" і "ЛНР". Це все ув’язується в рамках ескалації. Ну, а жителям ОРЛО дають чергову надію, що "Росія своїх не кине".

- Спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нашу державу варто перейменувати в "Русь-Україну" . Що скажете про подібну ініціативу?

- Що це ідіотизм, а Арестович — генератор випадкових думок. Його висловлювання нерідко суперечливі. Якщо на кожну тезу Росії, на кожне історичне пересмикування Кремля і його пропагандистів займаються перейменуванням власної держави, то це ні що інше як ідіотизм.

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Нагадаємо, раніше генерал Василь Богдан поділився з "Телеграфом" першими підсумками візиту Зеленського до Байдена.