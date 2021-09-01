Лавров ответил оскорблением в адрес Зеленского за слова о "грязном газе"

В РФ бурно отреагировали на слова Зеленского о грязном российском газе и попытались задеть президента

Пока президент Украины Владимир Зеленский, находясь в США, презентует программу обновленной страны и обзаводится важными инвесторами, в России очень остро реагируют на его выступления. Так, бурю эмоций вызвала встреча нашего политика с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, на которой Зеленский, в частности, обсудил угрозу "Северного потока-2" и заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за выбросов метана, коррупции, шантажа и манипуляций".

По информации росСМИ, в среду, 1 сентября, на выступление Зеленского отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Чиновник заявил, что украинские политики в США "упражняются в словесной эквилибристике", а президент Украины якобы назвал газ грязным "не от большого ума". Задело россиян не только высказывание про газ, но и история Киевской Руси: они не согласны с тем, что Русь и ее крещение — исконно украинское название и праздник.

Лавров также заявил, что Киев "наращивает русофобскую риторику, чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США по приглашению лидера страны Джо Байдена, 1 сентября совершит свой первый визит в Белый дом. Во время этой встречи Киев надеется укрепить связи в сфере безопасности между двумя странами, укрепить позицию Украины по вступлению в НАТО и обеспечить платформу для выражения недовольства касательно российского газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.