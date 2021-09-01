Укр

США заинтересовались атомной энергетикой Украины: Зеленский рассказал важные подробности

Автор
Е. Волкова
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Президент Владимир Зеленский считает эту поездку в Штаты очень результативной. Новость обновлена 01 сентября 2021, 11:42
Президент Владимир Зеленский считает эту поездку в Штаты очень результативной.

Зеленский рассекретил первые договоренности Украины и США в рамках данной рабочей поездки

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в среду, 1 сентября, в США, заявил о том, что эта рабочая поездка является очень результативной.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Так, Зеленский сказал, что сторонам удалось подготовить предметный и сложный визит, который уже имеет свои результаты. К примеру, 31 августа по итогам встречи украинского лидера с министром энергетики США были подписаны важные документы.

"Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это — первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку", — заявил Зеленский, добавляя, что Украину также поддержали в вопросе российского "Северного потока — 2", который угрожает нашей энергетической безопасности.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению лидера США Джо Байдена. Президентская встреча пройдет в среду, 1 сентября, а до тех пор у Зеленского запланирован ряд других переговоров. В частности, президент поговорил с главой американского аэрокосмического ведомства (NASA) Биллом Нельсоном, а также презентовал план развития Украины, которое обойдется в 7,5 трлн грн.

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