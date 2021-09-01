Встреча Зеленского с Байденом: что пишут о визите президента Украины в Белый дом западные СМИ

Сегодня, 1 сентября проходит долгожданная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый визит в Белый дом в среду, 1 сентября. Во время этой встречи Киев надеется укрепить связи в сфере безопасности между двумя странами, укрепить позицию Украины по вступлению в НАТО и обеспечить платформу для выражения недовольства касательно российского газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

В статье на сайте "Аль-Джазира" рассказывается о том, что предшествовало встрече и какие ожидания возлагает на нее украинская сторона. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Визит, как для Зеленского, так и для президента США Джо Байдена, также, вероятно, послужит некоторой разрядке в отношениях после того, как недавно избранный президент Украины оказался в главной роли в расследовании импичмента бывшего президента США Дональда Трампа в 2019 году.

Трампа обвинили в том, что он организовывал военную помощь Украине в обмен на то, что Зеленский раскопал компромат на роль сына Байдена в украинской энергетической компании "Burisma". Расследование показало, что Зеленский, бывший комик, стремящийся продемонстрировать внешнеполитическое влияние, оказал сопротивление.

"Этот визит важен для Зеленского, потому что Трамп вовлек его во внутриполитические дебаты. Существуют некоторые опасения, что между украинским лидером и администрацией Байдена может возникнуть напряженность", — заявил Алексей Гарань, профессор сравнительной политологии в университете Киево-Могилянской академии, в интервью изданию международной телекомпании и интернет-изданию "Аль-Джазира".

"Но этого не произошло, потому что, во-первых, он сопротивлялся давлению Трампа, а во-вторых, Байден и его люди в Госдепартаменте понимают важность Украины», — сказал он.

Необходимость визита обусловлена тем, что украинское население все больше отворачивается от России в сторону европейской интеграции, особенно после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, а администрация Байдена стремилась укрепить трансатлантические связи, особенно против России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Киев в мае, вскоре после того, как Байден пообещал "непоколебимую поддержку" Украине на фоне наращивания российских войск в восточном регионе Донбасса.

Хотя Зеленский, вероятно, будет добиваться соглашений в области безопасности, освоения космоса и поддержки Украины в отношении проекта "Северный поток — 2", сам по себе визит, скорее всего, "повысит авторитет Зеленского в его стране", добавил Алексей Гарань.

Помощь в сфере безопасности "абсолютно необходима"

Во вторник, 31 августа, Зеленский и его делегация должны были встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил информационному агентству "Associated Press", что он надеется, что поездка в США "выведет стратегическое партнерство между Украиной и США на новый уровень", добавив, что толчок к усилению помощи США в области безопасности "будет абсолютно важным и центральным во всех обсуждениях". Несмотря на мирное соглашение 2015 года, заключенное при посредничестве Франции и Германии между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами на границе происходят регулярные столкновения. С 2014 года в результате боевых действий погибло более 14 тыс. человек.

Между тем, Юрий Витренко, глава украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз", заявил информационному агентству "AP", что Зеленский будет призывать США ввести более жесткие санкции в отношении компаний, поддерживающих газопровод "Северный поток-2", протянувшийся из России в Германию.

США выступали против строительства трубопровода, который, по мнению критиков, усилит влияние Кремля на Европу, лишив Украину выгодных транзитных сборов. Но позднее в июле они изменили свою позицию.

Хотя Германия стремилась развеять озабоченность Киева, украинские официальные лица заявили, что им необходимо предпринять более конкретные шаги.

"Мы будем очень громко выражать свою позицию, потому что это вопрос национальной безопасности для Украины, для региона, и мы верим, что и для США", — сказал Витренко.

Права человека, коррупция и членство в НАТО

Ожидается, что администрация Байдена продолжит оказывать давление на Украину, чтобы она боролась с повальной коррупцией, которая давно подрывает работу правительства.

На прошлой неделе "Хьюман Райтс Вотч" (организация по наблюдению за соблюдением прав человека — прим.ред.) призвала США связать помощь с требованием соблюдения прав человека в Украине. Старший научный сотрудник Юлия Горбунова призвала к более широким реформам Службы безопасности Украины, которую обвиняли в неоднократных нарушениях, и призвала Зеленского подписать закон, который приводит правовую базу Украины в соответствие с международными стандартами в отношении военных преступлений и преступлений против человечности. Активисты выступают за оказание давления на украинские власти, чтобы они «не игнорировали и не сводили к минимуму угрозу насилия со стороны крайне правых националистических групп».

Белый дом заявил, что встреча укрепит американскую "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, нашего тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях".

Борьба с коррупцией долгое время была условием, которое США и европейские державы называли необходимым для Украины для дальнейшего продвижения к интеграции с Европой, включая получение долгожданного вступления в НАТО.

Во время июньского саммита НАТО Зеленский призвал Байдена дать четкий ответ «да» или «нет» на запрос Киева о плане действий по членству — официальный путь для вступления в альянс.

Байден ответил, что пока не ясно, добилась ли Украина достаточного прогресса в борьбе с коррупцией и соответствует ли она другим критериям.

Тем не менее, многие наблюдатели отмечают, что коррупция — не единственная проблема для НАТО, поскольку члены НАТО не хотят ставить Украину на путь присоединения, пока она остается вовлеченной в негласный горячий конфликт с Россией из-за Крыма и части ее восточного региона.

"Это может показаться несправедливым в Киеве, — написал на прошлой неделе старший научный сотрудник "Brookings Institution" Стивен Пфифер, — но это реальность".

США обязались выделить Украине 60 миллионов долларов

Новостной сайт "News.Yahoo" сообщает о том, что Соединенные Штаты обещают до 60 млн долларов военной помощи Украине в преддверии встречи в Белом доме в среду, 1 сентября.

Администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы" и из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения", — говорится в уведомлении. "Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы".

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Помощь призвана продемонстрировать приверженность США безопасности Украины, когда бывшая советская республика искала более сильную поддержку Запада во время наращивания российских войск и эскалации напряженности. Новый пакет будет включать в себя больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает критически важными для защиты от поддерживаемых Россией сепаратистов, закрепившихся в восточной части Украины.

В марте Пентагон объявил о пакете военной помощи на 125 млн долларов для Украины, включая два вооруженных патрульных катера, чтобы помочь стране защитить свои территориальные воды.

Военная помощь Украине стала политически значимым вопросом в администрации Трампа. Обвинения в том, что тогдашний президент Дональд Трамп отказывался от помощи Украине в рамках схемы оказания давления на украинское правительство с целью расследования дела Байдена и его сына Хантера, легли в основу первого дела об импичменте против него.

Сенат оправдал Трампа в феврале 2020 года.