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Лавров відповів образою на адресу Зеленського за слова про "брудний газ"

Автор
О. Волкова
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сприйняв критику гостро і навіть вибухнув образами на адресу президента України Новина оновлена 01 вересня 2021, 15:13
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сприйняв критику гостро і навіть вибухнув образами на адресу президента України

У РФ бурхливо відреагували на слова Зеленського про брудний російський газ і спробували зачепити президента

Поки президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в США, презентує програму оновленої країни і обзаводиться важливими інвесторами, в Росії дуже гостро реагують на його виступи. Так, бурю емоцій викликала зустріч нашого політика з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм, на якій Зеленський, зокрема, обговорив загрозу "Північного потоку-2" і заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через викиди метану, корупцію, шантаж і маніпуляції".

За інформацією росЗМІ, в середу, 1 вересня, на виступ Зеленського відреагував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Чиновник заявив, що українські політики в США "вправляються в словесній еквілібристиці", а президент України нібито назвав газ брудним "не від великого розуму". Зачепило росіян не тільки висловлювання про газ, а й історія Київської Русі: вони не згодні з тим, що Русь і її хрещення — українські назва і свято.

Лавров також заявив, що Київ "нарощує русофобську риторику, щоб утримувати Захід на позиціях підтримки української влади".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, який прибув в США на запрошення лідера країни Джо Байдена, 1 вересня здійснить свій перший візит в Білий дім. Під час цієї зустрічі Київ сподівається зміцнити зв’язки в сфері безпеки між двома країнами, зміцнити позицію України щодо вступу в НАТО і забезпечити платформу для висловлення невдоволення щодо російського газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

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