Зеленский в США представил "План трансформации Украины" на 7,5 триллионов: в чем его суть

Президент Украины рассказал в США о трансформациях, которые пережила наша страна в условиях войны, и представил план развития на ближайшие годы

Президент Украины Владимир Зеленский, который в среду, 1 сентября, остается в США с рабочим визитом, представил "План трансформации Украины" на ближайшие годы.

Об этом информирует сайт главы государства.

Известно, на мероприятии, на котором присутствовали представители американских аналитических центров и журналисты, Зеленский презентовал Украину как страну, которая проходит через колоссальные изменения и осуществляет глобальные реформы в условиях войны с одной из самых мощных армий в мире.

Зеленский сделал акцент на том, что в Украине "укрепляется антикоррупционная архитектура", заработал рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а в приоритете — судебная реформа.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину", — отметил он, презентуя документ "A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine".

Отметим, что трансформация Украины, которая определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны, обойдется в огромную сумму. По словам Зеленского, 80 проектов из этого плана — на сумму в 277 млрд долларов, что в гривневом эквиваленте равно 7 трлн 449 млрд 305 млн.

Президент уточнил, что проекты могут быть профинансированы из госказны, а также благодаря кредитам и инвестициям, в том числе и от американских партнеров.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению лидера США Джо Байдена. Президентская встреча пройдет 1 сентября, а до тех пор у Зеленского запланирован ряд других переговоров. В частности, президент поговорил с главой американского аэрокосмического ведомства (NASA) Биллом Нельсоном.