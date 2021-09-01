США ждут, когда в Украине закончится эпоха Коломойского, - генерал о первых итогах визита Зеленского к Байдену

Ветеран внешней разведки Василий Богдан поделился впечатлениями от визита Владимира Зеленского в США

Появились промежуточные данные о визите украинской делегации в США. Так, Украина и США подписали ряд соглашений в оборонной и космической сферах. Также подписаны важные документы в энергетической сфере.

Уже имеющиеся результаты и перспективы "Телеграф" обсудил с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом.

– Как оцениваете сам факт визита Зеленского и прочих членов украинской делегации в США?

– Время выбрано не особо удачное. Тут вам и ситуация в Афганистане, и то, что Конгресс в отпуске, и сильнейший ураган "Ида", обрушившийся на часть США.

Несмотря на это, визит крайне необходим. И сам его факт свидетельствует: несмотря на шероховатости в отношениях между администрациями американского и украинского президентов, на первое место ставится вопрос международной безопасности, а также безопасности Украины – как государства, как региона, важного для США в стратегическом измерении – в контексте сдерживания и возможно отпора российской вооруженной агрессии в Европу и в мир в целом.

И то, что несмотря на непростую для США обстановку, американская администрация нашла возможность встретиться с украинскими представителями и провести переговоры – большой позитив.

– Что можно сказать о первых результатах переговоров?

– Первые результаты носят оптимистический характер. Состоялись встречи украинской с делегации с министрами обороны и энергетики США, с руководством американского аэрокосмического ведомства (NASA).

Подписано рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов по стратегическим основам оборонного партнерства. Конечно, нам бы хотелось говорить о статусе основного союзника США вне НАТО. Но и то, что есть, это – пусть не прорыв, зато разморозка процессов, которые на протяжении последних двух лет были приторможено. И есть надежда на более эффективное, конструктивное сотрудничество и партнерство между Украиной и США. В том числе в плане укрепления обороноспособности нашей страны – на фоне концентрации большого количества российских войск у украинских границ, а также грядущих российско-белорусских военных учений Запад-2021.

Визит президента Украины в США

Оптимистично выглядит и недавнее заявление Джо Байдена, что США понимают те недочеты, которые имеет Украина в обороноспособности касательно противодействия российской агрессии. И что Штаты будут работать в направлении как поддержки Украины, так и предоставления необходимой помощи в оборонной сфере. Уже принято решение о выделении дополнительной помощи в области безопасности Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Это говорит, что есть перспектива продолжения сотрудничества в военно-технической, в управленческой, в кадровой, в логистической сферах касательно обеспечения вооруженных сил Украины. А нам, безусловно, нужно усиливать свои воздушные, военно-морские силы, ПВО, оснащение украинских вооруженных сил современными вооружением и техникой, чтобы сдерживать российскую агрессию.

– Можно ли говорить о прорывах в энергетических вопросах?

– Вряд ли. Соглашение Украины и корпорации Westinghouse о постройке новых 5 атомных энергоблоков – это, конечно, замечательно. Но нас куда более интересует проблема "Северного потока-2". Наша сторона последовательно (и я считаю – правильно) говорит о необходимости трехсторонних переговоров в формате Украина-ФРГ-США. Они необходимы в контексте предупреждения возможных шагов РФ по монополизации европейского рынка в энергетической сфере, в ракурсе важности продолжения действия украинской газотранспортной системы (ГТС). Косвенно подтверждается, что есть определенные наработки в этом направлении. Но нам нужен не журавль в небе (в ракурсе инвестиций в зеленую энергетику, что является вопросом будущего). Украину интересует ближайшая перспектива. В ракурсе того, будет ли в ближайшие 10 лет работать наша ГТС. Ведь если не будет, это откроет возможности для усиления российской агрессии.

– Какие главные выводы в ракурсе украино-американских отношений можно сделать на данный момент?

– В США прекрасно понимают неравнозначность сил Украины и РФ. И заверения касательно поддержки наших намерений о членстве в НАТО – это, конечно, хорошо. Но кроме заверений пока ничего в этом плане не получили. Возможно, сегодня во время встречи с Байденом будут расставлены более четкие акценты. И мы услышим что-то более оптимистичное и реальное из уст наших стратегических партнеров.

Озвученные заявления о сотрудничестве, в том числе в космической сфере – это пока лишь намерения. Вопросы, которые должны быть доработаны в практической плоскости на уровне экспертов, министерств и ведомств. И тут многое будет зависеть от Украины. Насколько мы будем последовательны и конструктивны в вопросах борьбы с коррупцией, с организованной преступностью, придерживаться верховенства права, свободы слова и демократии. Со всем этим пока – огромные проблемы.

Владимир Зеленский в ходе визита в США

В том числе в контексте ситуации с олигархом Коломойским, против которого идут процессы в США. Для американцев это важный вопрос. И они ждут, когда в Украине закончится эпоха Коломойского, который, фактически взял страну в заложники. И, как по мне, латентно диктует некоторые вещи высшему военно-политическому руководству страны. Что, безусловно, известно США. И это не содействует дальнейшему развитию нормальных партнерских отношений.

Несмотря на всевозможные проблемы, мы имеем в лице США надежного партнера. И лишь правильные дипломатически-политические шаги украинской стороны, соответствующие действия в середине нашей страны, в том числе задействование всех ресурсов для обеспечения обороноспособности (прекращение торможения внедрения новых видов вооружения, нормальное выполнение оборонного заказа), помогут укрепить украино-американское сотрудничество.

Еще раз подчеркну: несмотря ни на какие нюансы, – визит необходим. И уже имеющиеся результаты позволяют говорить, что есть перспективы для углубления стратегического партнерства между Украиной и США.

Ранее "Телеграф" писал, что в США пообещали продолжать помогать оборонной сфере Украины и выделить, среди прочего, противотанковые ракеты Javelin.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что наша страна нуждается в большей поддержке со стороны НАТО уже сейчас.