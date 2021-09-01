США чекають, коли в Україні закінчиться епоха Коломойського, — генерал про перші підсумки візиту Зеленського до Байдена

Ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан поділився враженнями від візиту Володимира Зеленського в США

З’явилися проміжні дані про візит української делегації в США. Так, Україна та США підписали низку угод в оборонній і космічній сферах. Також підписано важливі документи в енергетичній сфері.

Вже наявні результати і перспективи "Телеграф" обговорив з ветераном зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом Василем Богданом.

- Як оцінюєте сам факт візиту Зеленського та інших членів української делегації в США?

- Час обрано не особливо вдалий. Тут вам і ситуація в Афганістані, і те, що Конгрес у відпустці, і ураган "Іда", що обрушився на частину США.

Незважаючи на це, візит вкрай необхідний. І сам його факт свідчить: попри шорсткості у відносинах між адміністраціями американського й українського президентів, на перше місце ставиться питання міжнародної безпеки, а також безпеки України — як держави, як регіону, важливого для США в стратегічному вимірі — в контексті стримування і можливо відсічі російській збройній агресії в Європу та в світі в цілому.

І те, що не дивлячись на непросту для США обстановку, американська адміністрація знайшла можливість зустрітися з українськими представниками й провести переговори — великий позитив.

- Що можна сказати про перші результати переговорів?

- Перші результати носять оптимістичний характер. Відбулися зустрічі української делегації з міністрами оборони та енергетики США, з керівництвом американського аерокосмічного відомства (NASA).

Підписано рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів зі стратегічних основ оборонного партнерства. Звичайно, нам би хотілося говорити про статус основного союзника США поза НАТО. Але і те, що є, це — нехай не прорив, зате розморожування процесів, які впродовж останніх двох років було загальмовано. І є надія на більш ефективне, конструктивне співробітництво й партнерство між Україною та США. У тому числі в плані зміцнення обороноздатності нашої країни — на тлі концентрації великої кількості російських військ біля українських кордонів, а також прийдешніх російсько-білоруських військових навчань Захід-2021.

Візит президента України в США

Оптимістично виглядає й недавня заява Джо Байдена про те, що США розуміють ті недоліки, які має Україна в обороноздатності щодо протидії російській агресії. І що Штати працюватимуть в напрямку як підтримки України, так і надання необхідної допомоги в оборонній сфері. Вже прийнято рішення про виділення додаткової допомоги в області безпеки України в обсязі 60 млн доларів, включаючи закупівлю переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Це говорить про те, що є перспектива продовження співпраці у військово-технічній, в управлінській, в кадровій, в логістичній сферах щодо забезпечення Збройних сил України. А нам, безумовно, потрібно посилювати свої повітряні, військово-морські сили, ППО, оснащення українських збройних сил сучасними озброєнням і технікою, щоб стримувати російську агресію.

- Чи можна говорити про прориви в енергетичних питаннях?

- Навряд чи. Угода України та корпорації Westinghouse про будівництво нових 5 атомних енергоблоків — це, звичайно, чудово. Але нас куди більше цікавить проблема "Північного потоку-2". Наша сторона послідовно (і я вважаю — правильно) говорить про необхідність тристоронніх переговорів у форматі Україна-ФРН-США. Вони необхідні в контексті попередження можливих кроків РФ по монополізації європейського ринку в енергетичній сфері, в ракурсі важливості продовження дії української газотранспортної системи (ГТС). Побічно підтверджується, що є певні напрацювання в цьому напрямку. Але нам потрібен не журавель в небі (в ракурсі інвестицій в зелену енергетику, що є питанням майбутнього). Україну цікавить найближча перспектива. У ракурсі того, чи буде в найближчі 10 років працювати наша ГТС. Адже якщо не буде, це відкриє можливості для посилення російської агресії.

- Які головні висновки в ракурсі українсько-американських відносин можна зробити на даний момент?

- У США прекрасно розуміють нерівнозначності сил України та РФ. І запевнення щодо підтримки наших намірів щодо членства в НАТО — це, звичайно, добре. Але крім запевнень поки нічого в цьому плані не отримали. Можливо, сьогодні під час зустрічі з Байденом будуть розставлені чіткіші акценти. І ми почуємо щось більш оптимістичне і реальне з вуст наших стратегічних партнерів.

Озвучені заяви про співпрацю, в тому числі в космічній сфері — це поки лише наміри. Питання, які повинні бути доопрацьовані в практичній площині на рівні експертів, міністерств і відомств. І тут багато що залежатиме від України. Наскільки ми будемо послідовні і конструктивні в питаннях боротьби з корупцією, з організованою злочинністю, дотримуватися верховенства права, свободи слова і демократії. З усім цим поки — величезні проблеми.

Володимир Зеленський в ході візиту в США

У тому числі в контексті ситуації з олігархом Коломойським, проти якого йдуть процеси в США. Для американців це важливе питання. І вони чекають, коли в Україні закінчиться епоха Коломойського, який, фактично взяв країну в заручники. І, як на мене, латентно диктує деякі речі вищому військово-політичному керівництву країни. Що, безумовно, відомо США. І це не сприяє подальшому розвитку нормальних партнерських відносин.

Незважаючи на всілякі проблеми, ми маємо в особі США надійного партнера. І лише правильні дипломатично-політичні кроки української сторони, відповідні дії в середині нашої країни, в тому числі залучення всіх ресурсів для забезпечення обороноздатності (припинення гальмування впровадження нових видів озброєння, нормальне виконання оборонного замовлення), допоможуть зміцнити українсько-американське співробітництво.

Ще раз підкреслю: не дивлячись ні на які нюанси, — візит необхідний. І вже наявні результати дозволяють говорити, що є перспективи для поглиблення стратегічного партнерства між Україною і США.

Раніше "Телеграф" писав, що в США пообіцяли продовжувати допомагати оборонній сфері України і виділити, серед іншого, протитанкові ракети Javelin.

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в США заявив, що наша країна потребує більшої підтримки з боку НАТО вже зараз.